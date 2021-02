Bondgenoten Navalni roepen op tot herdenking moord Nemtsov

Bondgenoten van de gevangengenomen Russische Kremlin-criticus Navalni hebben zijn aanhangers opgeroepen de moord op oppositiepoliticus Boris Nemtsov op 27 februari te herdenken. Het is ook de bedoeling bloemen te leggen op de plaats waar hij zes jaar geleden is vermoord in het centrum van Moskou, nabij het Kremlin.

De bondgenoten van Navalni, van wie velen in het buitenland zijn of onder huisarrest staan, kondigden eerder aan tot de lente geen straatprotesten meer te houden.

Volgens advocaten van Navalni is de oppositievoerder overgeplaatst van een gevangenis in Moskou naar een onbekende plek. Zij houden er rekening mee dat hij is begonnen zijn straf uit te zitten. Navalni werd onlangs tot ruim twee jaar strafkamp veroordeeld. Hij was vorig jaar vergiftigd, mogelijk door de Russische geheime dienst. Moskou ontkent elke betrokkenheid.