Songfestival kleurt Rotterdamse straten

Rotterdam heeft donderdag de kunstenaars gepresenteerd die de stad de komende maanden onderdompelen in songfestivalsferen. De artistieke aankleding wordt verzorgd door Studio VollaersZwart, Mothership, Arttenders, Stichting Hip Hop In Je Smoel en Flowerdales Agency, zo heeft de Rotterdamse songfestivalorganisatie bekendgemaakt.

In de stad komen onder meer gekleurde vlaggen en banieren met daarop teksten van winnende songfestivalliedjes. Die markeren een route tussen het Centraal Station en Rotterdam Ahoy.

Aan de plannen van de kunstenaars kwam vorig jaar abrupt een einde vanwege de coronacrisis en het afblazen van het songfestival. "We hebben de kunstenaars gevraagd hun plannen opnieuw te bekijken en aan verschillende scenario’s aan te passen", zegt projectmanager Annemieke van Wegen-Delhaas. De aankleding is volgens haar "eerst vooral digitaal en op afstand" te zien. "En dan hopelijk stukje bij beetje naar meer zichtbaarheid in de straten van Rotterdam tot in de Rotterdamse huiskamers."