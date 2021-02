Baas AstraZeneca ‘teleurgesteld’ over haperen vaccinaanvoer

AstraZeneca-topman Pascal Soriot is ‘teleurgesteld’ dat de productie en dus de levering van zijn coronavaccin aan de Europese Unie tegenvalt. ‘Net als jullie”, zei hij in het Europees Parlement, dat hem en andere vaccinfabrikanten donderdag aan de tand voelt.

AstraZeneca meldde de afgelopen weken tegenslag na tegenslag. In de eerste drie maanden van dit jaar moest de EU het stellen met 40 miljoen doses, terwijl zij rekende op 80 miljoen en eigenlijk nog heel wat meer. De productie in het tweede kwartaal dreigt ook fors tegen te vallen, bleek maandag. Het bedrijf staat er in Brussel sindsdien niet erg goed op.

Soriot is er niettemin ‘van overtuigd’ dat de productie in de lente op gang komt. Het Brits/Zweedse bedrijf zal nauw samenwerken met de Europese Commissie om dat voor elkaar te krijgen, zegt hij.