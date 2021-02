100.000 mensen in wachtrij voor kaartverkoop proefevenementen

"Ter vergelijking, Mysteryland had bij laatste editie in 2019 130.000 bezoekers in drie dagen", aldus een woordvoerder van de organisatie. Maar voor de vier proefevenementen waren in totaal slechts 5600 kaarten te vergeven. Die waren binnen 20 minuten allemaal weg. "Dit getuigt ook van de grote behoefte die er is", verklaart de woordvoerder.

De kleinschalige events vinden plaats in maart als onderdeel van het onderzoek van Fieldlab Evenementen. Festivalfans en concertgangers konden donderdag vanaf 12.00 uur kaarten kopen voor twee evenementen in de Ziggo Dome en twee festivals op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. Onder anderen Sunnery James & Ryan Marciano, André Hazes en Maan zijn headliners op de evenementen.