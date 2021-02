Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen vrijwel stabiel

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ten opzichte van woensdag amper toegenomen. Er liggen nu 1887 mensen met Covid-19 in het hospitaal, vier meer dan een dag eerder. Van hen liggen er 526 op de intensive care, zeven minder dan woensdag, en 1361 op de verpleegafdelingen, elf patiënten meer.