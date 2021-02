Kamer: huurbevriezing betalen uit miljardenkorting bedrijven

Het geld dat nodig is om de sociale huren dit jaar te bevriezen, moet uit de miljardenkorting voor bedrijven komen. Een voorstel hiertoe van de PvdA, SP en GroenLinks kan op een meerderheid steunen. Het demissionaire kabinet had al toegezegd de sociale huren niet te laten stijgen. Om te voorkomen dat woningcorporaties dit in de portemonnee voelen, wordt de verhuurdersheffing verlaagd. Dit zal 200 miljoen euro kosten.

Het kabinet heeft nog niet besloten waar dit geld vandaan moet komen. Coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie namen vorige week al een voorschot: ze stelden samen voor om de omstreden Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) te verlagen. Vooral de VVD is groot voorstander van deze miljardenkorting. De VVD stemde eerder deze maand als enige coalitiepartij voor de motie om de sociale huren te bevriezen. Het ontbrak de motie aan een 'dekking': nergens stond hoe de huurbevriezing betaald moet worden.

De kleine coalitiepartijen wilden voorkomen dat de woningcorporaties de dupe worden van het voorstel. Daarom kwamen ze met een voorstel over de BIK, een belastingkorting van 2 miljard euro per jaar waar vooral de VVD voorstander van is. De BIK geldt overigens voor twee jaar, en kwam in plaats van een verdere verlaging van de winstbelasting.

De linkse oppositie goot het voorstel in een motie, waar ook de kleinere coalitiepartijen voor zullen stemmen.