De gemeente Amsterdam sluit het Vondelpark tijdelijk af omdat het er donderdagmiddag opnieuw te druk is. Bezoekers mogen het park alleen nog verlaten, meldt de gemeente.

Ook woensdag was sprake van grote drukte in het stadspark. In reactie daarop besloot de gemeente de zijingangen van het park af te sluiten en extra toezicht te houden bij de twee hoofdingangen.