Politiebond heeft sympathie voor actie om terrassen te openen

Het openen van de terrassen kan de politie helpen bij het handhaven van de coronaregels in te drukke parken. Dit zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond donderdag na overleg met een aantal burgemeesters over dit onderwerp.

De Nederlandse Politiebond heeft sympathie voor de actie van horecaondernemers op om volgende week dinsdag hun terrassen weer te openen, zegt Struijs. ‘Uiteraard gaat de politie handhaven als terrassen op illegale wijze openen, maar we snappen de oproep van Koninklijke Horeca Nederland heel goed”, reageert Struijs op de voornemens van de horecabedrijven.

‘Door het mooie weer is sprake van toenemende drukte in parken en op stranden. Mensen komen bij elkaar, met grote drukte tot gevolg. De horecabedrijven willen de terrassen gereguleerd openen, met inachtneming van de 1,5 meter. Dat verlicht voor de politie de druk op de handhaving”, aldus Struijs. ‘Het geeft duidelijkheid. We zien nu een enorme toename van samenscholing, niet alleen in parken maar ook bij illegale feestjes in de duinen. Het is dan beter te reguleren. We vragen de burgemeesters daarnaar te kijken. Dat geeft ons meer lucht.’

Struijs voerde donderdagmiddag via een videovergadering overleg met een aantal burgemeesters. ‘Mensen willen naar buiten. Hoe kunnen we dat op een goede manier doen? Ik verwacht dat meerdere burgemeesters zich hierover zullen uitspreken in deze discussie.’