Nieuw meldpunt voor zieke of dode reptielen, amfibieën en vissen

Wie zieke of dode reptielen, amfibieën en vissen tegenkomt, kan deze vanaf donderdag doorgeven bij een nieuw meldpunt. Kennisorganisatie RAVON opent dat meldpunt om zicht te krijgen welke ziektes bepaalde diersoorten in Nederland bedreigen.

Populaties vissen, reptielen of amfibieën kunnen door ziektes verdwijnen, waarmee het voortbestaan van zeldzame soorten in gevaar komt. De organisatie, die onderzoek doet naar verschillende ziektes, ontving al zo’n 250 meldingen per jaar over zieke dieren. RAVON hoopt dat dat er door het speciale meldpunt meer worden.

Bezorgde natuurliefhebbers kunnen nu op een eenvoudige manier met een foto of beschrijving een ziek beest doorgeven op de website. Tipgevers worden geadviseerd zich aan een bepaald hygiëneprotocol te houden. Ook is uitgelegd wat de meest opvallende ziektes zijn. Alle zieke of dode dieren kunnen worden aangemeld, al is het volgens de organisatie niet nodig om foto’s van platgereden padden te sturen.