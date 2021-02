Weerrecord: zes zachte dagen op rij deze winter

Voor de zesde dag op rij is de temperatuur in De Bilt boven de 15 graden uitgekomen, meldt Weer.nl. Daarmee is het record van woensdag, de vijfde officiële zachte dag op rij, alweer gesneuveld. Niet eerder telde de meteorologische winter zoveel zachte dagen als dit jaar.

In de vorige eeuw kwamen nooit meer dan drie officiële zachte dagen voor in de winter. Door klimaatverandering worden steeds vroeger lentetemperaturen gemeten. De eerste lentedag, waarop het minimaal 15 graden wordt, valt in het huidige klimaat in De Bilt gemiddeld op 10 maart. Dertig jaar geleden was dit nog op 26 maart, ruim twee weken later dus. In 2019 telde de winter vier van zulke lentedagen.

Aan de reeks dagen met lentetemperaturen komt vrijdag een einde. De bewolking neemt toe en de wind voert koelere lucht aan. Overdag is het nog een graad of 11, in de nachten ligt de temperatuur rond het vriespunt.