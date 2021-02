Partijen willen meer compensatie voor afstudeerders in coronatijd

Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat studenten die dit studiejaar afstuderen meer collegegeld terugkrijgen dan tot dusver is toegezegd. Het kabinet geeft bepaalde groepen studenten die later afstuderen een deel van hun collegegeld terug. Maar te veel studenten vallen in de plannen van het kabinet buiten de boot, vinden onder meer regeringspartijen D66 en de VVD.

Mbo- hbo- en wo-studenten die dit studiejaar met vertraging afstuderen, krijgen tot 535 euro compensatie. Verder hoeven huidige studenten volgend studiejaar maar de helft van het collegegeld te betalen. Maar studenten die een wo-bachelor afronden en niet verder studeren, krijgen niets extra’s. Ook studenten die dit jaar zonder vertraging afstuderen, krijgen geen geld.

Paul van Meenen (D66) wil van partijgenoot minister Ingrid van Engelshoven weten hoe het zit met de compensatie van de groep studenten die in augustus afstudeert. Ook zij hebben last gehad van de coronacrisis, bijvoorbeeld omdat ze minder praktijklessen konden volgen. De VVD stelt voor om studenten de keuze te geven of ze de halvering van het collegegeld volgend jaar, of met terugwerkende kracht dit jaar al willen inzetten.

GroenLinks

GroenLinks wil dat ook studenten die dit collegejaar zonder vertraging afstuderen een tegemoetkoming krijgen. De SP en de PvdA vinden het vooral oneerlijk dat bachelorstudenten in het wo geen compensatie krijgen. ‘Ook de bachelor in het wo is een zelfstandige opleiding”, vindt SP-Kamerlid Frank Futselaar.

Volgens Van Engelshoven is het niet uitvoerbaar om alle studenten compensatie te geven. ‘We willen het goed doen voor zoveel mogelijk mensen. Dan kun je niet álles doen.’