Burgemeester Emmen: winkels mogen niet open in Klazienaveen

Van Oosterhout heeft de winkeliers donderdagmorgen in ‘een goed gesprek’ dringend afgeraden om dinsdag de deuren te openen. De ruim 140 winkeliers, verenigd in Klazienaveen Centrum, zijn dat van plan omdat ‘ze helemaal klaar zijn met het destructieve beleid van het kabinet. Op deze manier is er straks geen kledingwinkel of horecatent meer over”, aldus het verenigingsbestuur. De winkeliers zijn na het gesprek met de burgemeester nog niet van gedachten veranderd.

Van Oosterhout: ‘De Hoofdstraat van Klazienaveen is wat anders dan de Kalverstraat in Amsterdam en heeft andere behoeften. Ik denk dat het tijd wordt voor regionaal maatwerk in plaats van steeds landelijke maatregelen.’ De Emmense burgemeester draagt dat onder andere ook uit bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waarvan hij bestuurslid is.

‘Dat het water de middenstand aan de lippen staat, is heel duidelijk. Maar ik kan winkeliers in Klazienaveen niet meer toestaan dan ondernemers elders in Emmen of elders in het land. We zijn voorbereid op handhaving, als het dinsdag nodig is”, aldus Van Oosterhout.