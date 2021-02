Franse kerncentrales gaan langer mee

Oude Franse kerncentrales gaan dankzij extra onderhoud en aanpassingen veel langer mee dan was voorzien. In plaats van 40 jaar kunnen ze wel 50 jaar draaien volgens de nucleaire toezichthouder van de overheid, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid (ASN).

Op het oordeel van de ASN is met spanning gewacht, want in geen enkel land wordt zoveel energie gebruikt die is opgewekt met kernenergie. Meer dan 70 procent van de elektriciteit komt van nucleaire energie. Maar veel van de 58 kerncentrales zouden op hun einde lopen, aangezien ze er al sinds de jaren zeventig en tachtig staan.

Nu kunnen over tien jaren kerncentrales worden opgeknapt en aangepast .De eerste kerncentrale die voor de opknapbeurt onder handen wordt genomen is volgend jaar die van Tricastin. Die staat tussen Lyon en Marseille aan de rivier de Rhône en is al sinds 1980 in gebruik.