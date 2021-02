Economisch vertrouwen eurozone hoogst in bijna een jaar

Het economisch vertrouwen van consumenten en bedrijven in de eurozone is in februari gestegen naar het hoogste punt in bijna een jaar. Dat komt mede door optimisme dat de vaccinaties tegen het coronavirus het herstel van de economie zullen versnellen.

De index van de Europese Commissie die het vertrouwen meet, klimt deze maand naar een stand van 93,4, van 91,5 in januari. Daarbij nam in de industrie, dienstensector en onder consumenten het vertrouwen toe, maar was in de detailhandel en de financiële sector sprake van een daling.

Binnen de grote economieën van het eurogebied ging het economisch vertrouwen in Duitsland, Frankrijk en Italië omhoog. In Spanje verslechterde het sentiment echter behoorlijk en in mindere mate ook in Nederland, aldus de commissie.