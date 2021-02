Hoekstra: NS zal ‘op termijn’ minder moeten gaan rijden

De NS zal met minder treinen moeten gaan rijden, denkt minister van Financiën Wopke Hoekstra. Het volhouden van de dienstregeling ‘lijkt op termijn financieel gezien niet vol te houden”, aldus de bewindsman in een reactie op de jaarcijfers van het vervoersbedrijf, waarvan de Staat de enige aandeelhouder is. De coronacrisis raakt de NS hard; het bedrijf draaide vorig jaar een recordverlies van 2,6 miljard euro.

President-directeur Marjan Rintel zegt in een toelichting daarop dat de NS meer geld nodig heeft van de overheid. Over aanvullende steun is Hoekstra in gesprek, maar ‘het is aan de NS om de organisatie op termijn weer financieel gezond te maken”. Dat is volgens de bewindsman broodnodig. Mensen reizen veel minder met de trein door de coronamaatregelen, en ook de komende jaren verwacht de vervoerder minder reizigers.

Over het afbouwen van de dienstregeling moet de NS zelf beslissingen nemen, benadrukt Hoekstra. Dat gebeurt wel in overleg met het ministerie van Infrastructuur. Verder moet het bedrijf verder aan de slag met bezuinigingen. Een eerder samengesteld pakket moet al 1,4 miljard aan bezuinigingen opleveren. Daardoor zullen ongeveer 2300 banen verdwijnen, zonder dat hierbij gedwongen ontslagen vallen.