‘Duitser speelde informatie over Bondsdag door aan Moskou’

De Duitse verdachte had via zijn werk toegang tot plattegronden van de Bondsdag in Berlijn. Hij werkte voor een bedrijf dat daar elektronische apparatuur moest inspecteren. F. zou digitale bestanden met informatie over het gebouw op een gegevensdrager hebben gezet. Die overhandigde hij volgens aanklagers aan een medewerker van de Russische ambassade, die ook actief zou zijn voor militaire inlichtingendienst GROe.

Ook in andere Europese landen zijn Russische ambassademedewerkers in verband gebracht met spionage. Nederland wees eind vorig jaar om die reden twee Russische diplomaten uit. Die zouden zich bezig hebben gehouden met spionage in de Nederlandse hightechsector. Rusland besloot vervolgens om ook twee Nederlandse diplomaten weg te sturen.

Cyberaanval

Het is niet de eerste keer dat Russische inlichtingendiensten in verband zijn gebracht met spionage in de Bondsdag. Dat gebeurde ook al na een cyberaanval in 2015. Hackers kregen toen toegang tot computersystemen van het parlement. Een nieuwe spionagerel kan de relatie tussen Berlijn en Moskou verder onder druk zetten.

Duitsland en Rusland liggen al met elkaar overhoop over de arrestatie van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni. Die onderging vorig jaar een medische behandeling in Berlijn nadat hij in zijn thuisland was vergiftigd met een zenuwgif. De Russische autoriteiten arresteerden Navalni toen hij in januari terugkeerde naar Moskou. Duitsland eiste daarop zijn onmiddellijke vrijlating.