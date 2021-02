‘Miljardenovername sandalenmaker Birkenstock bijna rond’

De overname van de bekende Duitse sandalenmaker Birkenstock is bijna rond. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg staat de familie achter het bijna 250 jaar oude merk op het punt om Birkenstock voor 4 miljard euro te verkopen aan investeringsmaatschappij L Catterton.

De geschiedenis van het sandalenmerk gaat terug tot 1774, toen Johann Adam Birkenstock als schoenmaker werkte in de Duitse regio Hessen. De bekende Birkenstock-sandalen worden sinds de jaren zestig gemaakt. Tot het assortiment van Birkenstock behoren ook andere producten, waaronder riemen en tassen. Deze liggen wereldwijd in ongeveer negentig landen in de schappen.

L Catterton wordt financieel gesteund door het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). De investeerder was in een overnameslag verwikkeld rond Birkenstock met CVC Capital Partners. Maar de familie achter het merk geeft naar verluidt dus de voorkeur aan L Catterton. Mogelijk kan volgende week een overeenkomst aangekondigd worden.