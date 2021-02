Producenten Nederlandse industrie weer negatiever

Het vertrouwen onder producerende bedrijven in de industrie is in februari weer gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Vooral over hun productie in de toekomst waren deze ondernemingen somberder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De negatievere stemming sloeg in het merendeel van de bedrijfstakken van de industrie toe, aldus het statistiekbureau. Onder textiel- en kledingbedrijven daalde het vertrouwen het sterkst. Fabrikanten in de transportmiddelenindustrie waren juist veel positiever dan voorheen.

Volgens het statistiekbureau daalde het producentenvertrouwen tot 0,1, wat betekent dat er nog net iets meer bedrijven positief waren dan negatief. In januari kwam het vertrouwen nog uit op 0,6. Dat was de eerste keer sinds het begin van de coronacrisis dat de sector positief gestemd was. Nadat de pandemie had toegeslagen in Nederland daalde het producentenvertrouwen in april vorig jaar nog tot het laagste niveau ooit gemeten.

Het CBS merkt op dat het vertrouwen in de omvangrijke Duitse industrie juist is toegenomen in februari. Duitsland is voor veel producerende bedrijven in Nederland een belangrijke afzetmarkt.