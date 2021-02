CDA en GroenLinks: steden hebben meer groen nodig

De indieners willen dat de daken van nieuwbouwhuizen vaker van begroeiing, zoals mos, worden voorzien. Deze ‘groene daken’ houden meer water vast, waardoor bij een hoosbui de druk op waterafvoer beperkt blijft. Ook blijven ze koeler dan reguliere daken. Verder is het ‘zeer wenselijk’ als mensen niet verder dan 350 meter bij groen vandaan wonen voor ontspanning, zoals parken of natuur. Daarnaast willen de partijen groenere schoolpleinen.

‘Als we praten over bouwen, wordt er nog teveel in stenen gedacht”, aldus Von Martels. Bromet benadrukt dat het CDA en GroenLinks het lang niet altijd eens zijn wat betreft natuurbeleid. ‘Maar we zien allebei de noodzaak voor meer groen en meer biodiversiteit in de bebouwde omgeving.’

Versnipperd

Volgens Bromet en Von Martels is de vergroening van steden nu nog te versnipperd. Ze willen daarom een aanspreekpunt voor provincies en gemeentes voor de uitvoering van vergroeningsplannen. Ook moet de verantwoordelijkheid voor vergroening meer bij het Rijk komen te liggen.

Hoewel de plannen van GroenLinks en het CDA gaan kosten, is nog niet bekend.