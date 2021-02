Biden draait visabeperkingen voor expats in VS terug

De beperkingen troffen tijdelijke arbeidskrachten en houders van de zogeheten green card, een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Biden zette woensdag een streep door de visabeperkingen. Hij zei dat Trumps beleid schadelijk is geweest voor het Amerikaanse bedrijfsleven en gezinshereniging in de weg stond.

Biden, een Democraat, heeft in aanloop naar de verkiezingen beloofd om veel van het beleid van zijn Republikeinse voorganger terug te draaien, waaronder diens strenge immigratiebeleid. Belangenorganisaties voor immigranten hebben de laatste weken de nodige druk op Biden uitgeoefend om een einde te maken aan de visabeperkingen, die op 31 maart zouden verlopen.

In oktober bepaalde een federale rechter in Californië al dat Trumps decreet onwettig was, nadat een groot aantal bedrijven had besloten de maatregelen juridisch aan te vechten.