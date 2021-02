Topman Jumbo: resultaten over vorig jaar zijn oké

Supermarktketen Jumbo heeft vorig jaar een recordomzet van bijna 9,7 miljard euro gedraaid, tegenover 8,4 miljard euro een jaar eerder. Toch is financieel topman Ton van Veen niet helemaal tevreden over de jaarcijfers van moederbedrijf Jumbo Groep Holding, die donderdag officieel worden gepresenteerd. ‘Mensen denken dat door corona bij ons het schip met gouden dukaten is binnengevaren. Dat klopt niet helemaal”, zegt hij in NRC.