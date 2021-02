Twee aanhoudingen bij optreden van politie in Vondelpark

De politie in Amsterdam heeft woensdagavond twee mensen aangehouden in het Vondelpark. Een persoon is opgepakt, omdat hij ervan wordt verdacht met een fles naar agenten te hebben gegooid. De ander is gearresteerd wegens belediging van een agent, zei een woordvoerster.

Toen agenten bezoekers in het Vondelpark opriepen weg te gaan omdat het er te druk was en de coronamaatregelen niet werden nageleefd, werden ze vanuit een groep bekogeld met flessen. Een omstander werd geraakt door een fles en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Het is niet duidelijk of de aangehouden flessengooier verantwoordelijk is voor de verwondingen, aldus de woordvoerster.

Verreweg de meeste bezoekers volgden de aanwijzingen van de politie op en verlieten rustig het park.

Na het ingrijpen van de politie was het park rond 19.30 uur leeg. Wel was het in de omgeving nog enige tijd druk op onder meer de Van Baerlestraat. De politie is nog aanwezig.