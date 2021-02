Halsema: Opnieuw een massale overtreding van de coronamaatregelen

Burgemeester Femke Halsema is niet te spreken over de grote drukte in het Vondelpark, waar mensen woensdag veel te dicht op elkaar stonden.

"Dit is opnieuw een massale overtreding van de coronamaatregelen. De aanwezigen tonen geen enkel respect voor iedereen in de stad die zijn best doet om meer besmettingen te voorkomen", aldus Halsema. De driehoek (justitie, burgemeester en politie) komt woensdagavond bijeen om een afkoelperiode voor het Vondelpark te bespreken. "Het park is geen festivalterrein", laat ze weten.

Eerder op de dag werd bekend dat bij mooi weer in het Vondelpark maatregelen gaan gelden om drukte en daarmee verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Als het aantal bezoekers in het park aanzwelt, zouden eerst de zijingangen dicht kunnen gaan tussen 10.00 en 20.00 uur. Blijft het druk of wordt het nog drukker, dan mogen fietsers het park niet meer in en kan de toegang worden gedoseerd of kunnen alle ingangen tijdelijk dicht. Er kan ook extra worden gehandhaafd op naleving van de coronamaatregelen, zoals afstand houden.