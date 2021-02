VS delen 25 miljoen mondkapjes uit aan armen

De Amerikaanse regering deelt vanaf volgende maand meer dan 25 miljoen mondkapjes uit in voedselbanken en buurtgezondheidscentra. Het programma kost 86 miljoen dollar, meldde het Witte Huis woensdag.

De herbruikbare beschermingsmiddelen van stof komen gratis beschikbaar in meer dan 1300 buurtklinieken en 60.000 gaarkeukens en voedselverdeelpunten verspreid over het land.

Veel van de mensen die in dergelijke gezondheidscentra komen zijn arm en onverzekerd, en soms ook dakloos. Ze kunnen twee mondkapjes van ‘hoge kwaliteit’ meekrijgen voor elke persoon in hun huishouden.

‘We geloven echt dat dit beleid erg zinvol is, aangezien mensen zich in sommige situaties geen mondkapje kunnen veroorloven”, aldus Jeff Zients, de coördinator van het coronabeleid. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC is het nuttig om een stoffen mondkapje te dragen bovenop een medisch kapje.

De regering van president Joe Biden probeert er alles aan te doen om het coronavirus onder de duim te krijgen. De VS passeerden eerder deze week de grens van een half miljoen doden door Covid-19.