Gemeente Amsterdam roept op niet naar Vondelpark te gaan

Wegens het mooie weer trekken veel Amsterdammers naar het Vondelpark, waardoor het er erg druk is. De gemeente Amsterdam roept inwoners via Twitter op weg te blijven en niet naar het park te komen.

Een woordvoerster van de gemeente zei dat de drukte nauwlettend in de gaten wordt gehouden en dat de politie ter plaatse is. Vooralsnog worden volgens haar geen maatregelen genomen. ‘We monitoren het. We hopen dat de mensen weg gaan en een ander plekje opzoeken”.

Eerder op de dag werd bekend dat bij mooi weer in het Vondelpark maatregelen gaan gelden om drukte en daarmee verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Afgelopen zondagavond moest de politie optreden bij een spontaan feest in het Vondelpark. Daar hadden zich honderden mensen verzameld van wie een deel eerder op de dag op het Museumplein had gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen.