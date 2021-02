‘Biden wacht lastig telefoontje met Saudische koning’

President Biden wil woensdag voor het eerst als staatshoofd een telefoontje plegen met de koning van Saudi Arabië, Salman bin Abdulaziz al-Saud. De nieuwssite Axios meldt dit en vermoedt dat het geen leuk onderonsje wordt. Donderdag wordt naar verwachting in Washington een rapport van inlichtingendiensten vrijgegeven over de moord in 2018 op de in de VS werkende Saudische journalist Jamal Kashoggi.

Aangenomen wordt dat het rapport bevestigt dat de zoon van de 85-jarige koning, kroonprins en feitelijk heerser Mohammed bin Salman, persoonlijk betrokken was bij de bloedige moord. Die was in het Saudische consulaat in Istanbul. Maar niet alleen het rapport overschaduwt het gesprek tussen de twee oude bondgenoten. Biden riep in zijn verkiezingscampagne afgelopen jaar dat ‘de kroonprins opdracht tot de moord heeft gegeven en dat hij Saudi-Arabië geen wapens zal verkopen en van de Saudi’s de paria zal maken die ze zijn”.

Bidens voorganger Trump versterkte juist de band met het Saudische koningshuis, onder meer door zich steeds feller tegen Iran te keren en zich niet druk te maken over de moord in Istanbul. Volgens de Saudi’s probeert het sjiïtische Iran met allerlei militaire operaties het overwegend soennitische Midden-Oosten te domineren. De Saudi’s bestoken met luchtaanvallen het buurland Jemen omdat een groot deel van het land in handen is van de Houthi-stam die niet soennitisch is en in de ogen van Saudi-Arabië daarom pro-Iran. De bloedige bombardementen worden uitgevoerd met steun van andere landen inclusief de VS. Biden heeft al begin deze maand gezegd dat hij daarmee wil ophouden. Ook gaf hij al in zijn campagne aan Iran liever diplomatiek te willen benaderen.