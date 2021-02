TikTok verwijderde ruim 89 miljoen video’s in half jaar

Het sociale medium TikTok verwijderde in de tweede helft van 2020 ruim 89 miljoen video’s wereldwijd omdat die niet voldeden aan de richtlijnen. Dat is minder dan 1 procent van alle video’s die in die periode werden geplaatst. Volgens TikTok hadden de meeste verwijderde video’s nog amper views.

Ruim 6,1 miljoen accounts werden verwijderd, omdat ze zich niet aan de regels hielden. Ook werden bijna 10 miljoen botaccounts verwijderd. Die accounts plaatsten meestal spam.

Het sociale medium probeert de kijkers ook te informeren over belangrijke ontwikkelingen. Zo is er een coronaviruspagina met allerlei informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en was er een pagina over de Amerikaanse verkiezingen. De coronapagina is tussen juni en december 2020 zeker 2,6 miljard keer bezocht. De verkiezingspagina had 17,9 miljoen bezoekers.

Nepnieuws

Bij video’s over het coronavirus plaatst TikTok een linkje naar de informatiepagina, net als veel andere sociale media. TikTok voegde die banner aan ruim 3 miljoen video’s toe. 51.505 video’s werden verwijderd vanwege het verspreiden van misinformatie over het virus. De meeste filmpjes waren nog amper bekeken.

TikTok heeft 347.225 video’s met nepnieuws over de Amerikaanse verkiezingen verwijderd. Van 441.028 filmpjes werd de zichtbaarheid beperkt, zodat de beelden niet in de feed van gebruikers te zien waren.