Rutte opent tentoonstelling Verzetsmuseum over Februaristakers

Tachtig jaar geleden vond de Februaristaking plaats. Het Verzetsmuseum in Amsterdam vertelt met de tentoonstelling ‘Wees Moedig!’ het verhaal van drie Amsterdammers die een actieve rol speelden in dit verzet tegen de Jodenvervolging. Premier Mark Rutte opende de virtuele versie van de expositie woensdagmiddag met een persoonlijke videoboodschap.

Rutte noemde de Februaristaking een gebeurtenis die ons tot op de dag van vandaag eraan herinnert dat waarden als vrijheid, gelijkheid en rechtszekerheid kwetsbaar zijn. ‘Dat ze bedreigd kunnen worden en met voeten getreden”, aldus Rutte. ‘En dan komt het eropaan: wat zouden wij hebben gedaan? Wat zouden wij doen? En, hoe moedig zouden we zijn?’

Volgens Rutte resoneren de woorden van tachtig jaar geleden, ‘wees moedig’, in het hier en nu. ‘De Februaristaking mag dan met grof geweld, meedogenloos zijn neergeslagen, als wij de herinnering aan deze gebeurtenis levend houden, zijn de moed en de opoffering van de stakers van toen niet tevergeefs geweest.’

In de tentoonstelling wordt het verhaal van Willem Kraan, Coba Veltman en Joop IJsberg verteld aan de hand van historische foto’s, objecten, originele brieven en documenten. Bezoekers kunnen virtueel door de 3D-tentoonstelling ‘lopen’, onderdelen aanklikken en de verhalen ontdekken via tekst of audio- en videofragmenten. Ook is er een aanvullende podcast met persoonlijke verhalen van nabestaanden en die van hun grootouders.

De Februaristaking op 25 en 26 februari 1941 begon in Amsterdam en breidde zich uit naar de Zaanstreek, Haarlem, Velsen, Hilversum en de stad Utrecht. Het was de eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter in Nederland. Donderdag wordt de staking herdacht op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam.