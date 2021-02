Liverpool heeft eerste masteropleiding over Beatles ter wereld

De wereldwijd eerste masteropleiding over de Beatles begint in september aan de universiteit van het Engelse Liverpool, de bakermat van de wereldberoemde voormalige popgroep.

De cursus The Beatles: Muziekindustrie en Erfgoed is bedoeld voor belangstellenden uit de muziek- en creatieve sector, maar ook voor medewerkers van musea, galerieën en de toerisme- en vrijetijdsindustrie. De opleiding richt zich op het belang van de Beatles voor de muziek- en creatieve industrie, populaire cultuur en cultuur en toerisme in de 21e eeuw.

De vierkoppige Beatles waren van grote invloed op de popmuziek in de jaren zestig en zij zetten daarmee ook Liverpool op de kaart. Wereldwijd kwam het tot een Beatlemania. Met hits als Hey Jude, Let It Be en Yesterday is de groep, die in 1970 uit elkaar ging, een van de meest succesvolle bands in de geschiedenis. Er zijn nog twee leden van de zogenoemde Fab Four in leven: zanger en bassist Paul McCartney (78) en drummer Ringo Starr (80).