NOS doet aangifte tegen Tarik Z.

In de video stelt Z. zich voor als ‘de jongen die zes jaar geleden de NOS is binnengevallen”. Na zes jaar mediastilte zegt de man in de video te zijn teruggekomen om iedereen te waarschuwen. ‘Het verschijnen van de video van Tarik Z. heeft veel indruk gemaakt op iedereen die voor de NOS werkt”, aldus Timmer. ‘Vanzelfsprekend komen er herinneringen terug. Wat zes jaar geleden door de collega’s is ervaren, draag je mee. Zoals dat met gevoelens van onveiligheid gaat.’

Het OM heeft het filmpje als niet strafbaar beoordeeld. De NOS laat weten het in de bredere context te bekijken. ‘En we verbinden het met wat zich zes jaar geleden heeft afgespeeld. Dat was ontwrichtend voor de NOS en voor de journalisten die voor de NOS werken. Én het heeft maatschappelijk ook veel losgemaakt. Dit filmpje staat om die reden niet op zichzelf. De NOS vindt ook dat het in die bredere context beoordeeld moet worden. Daarom wordt er toch aangifte gedaan.’