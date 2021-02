Zo’n 200 brokstukken van vliegtuigmotor in Meerssen verzameld

De afdeling Luchtvaarttoezicht van de nationale politie doet strafrechtelijk onderzoek naar het incident met het vrachtvliegtuig dat zaterdagmiddag onderdelen verloor boven Meerssen en schade veroorzaakte aan auto’s en huizen. De afdeling bekijkt of er sprake is van verwijtbare schuld. Dit politieonderzoek staat los van de verkenning van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die beschikt over de beschadigde motor en de zwarte doos met de vluchtinformatie.

De politie riep na het incident burgers op de gevallen motoronderdelen aan te melden bij de politie en te verzamelen. Mogelijk liggen er nog meer brokstukken in Meerssen. ‘We weten niet wat er nog op daken ligt of in de tuinen van mensen”, zegt een politiewoordvoerder.

Reconstructie

De bemanning van het vrachtvliegtuig maakte een voorzorgslanding in Luik. De politie wil binnenkort naar België om de defecte motor te onderzoeken en heeft daarvoor een rechtshulpverzoek ingediend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. ‘Het helpt ons enorm de motor te beoordelen. Mogelijk gaan we met de puzzelstukjes een reconstructie maken van de motor”, aldus de zegsman.

De politie onderzoekt of er sprake is van verwijtbare schuld en dient daarvoor de oorzaak van het incident te achterhalen. Een van de opties is een botsing met een vogel. ‘Mochten we nou veren en andere vogelresten aantreffen in de motor lijkt het klip en klaar, maar er zijn ook tal van andere oorzaken denkbaar.’

Inwoners van Meerssen worden donderdag door de luchthaven bijgepraat over het incident.