NOS-hoofdredacteur: filmpje Tarik Z. gaat te ver

Hoewel het filmpje op Instagram van de voormalige ‘Journaal-gijzelnemer’ Tarik Z. in wettelijke zin kennelijk niet bedreigend is, voelt dat voor de NOS toch echt wel zo. ‘Hij heeft bij ons op de redactie gestaan met een wapen, en nu stuurt hij zoiets rond”, zegt hoofdredacteur van NOS Nieuws Marcel Gelauff in een reactie. ‘Dit gaat te ver.’

De NOS nam dinsdag contact op met de politie over een video die op Instagram door Z. werd gedeeld. In de video stelt hij zich voor als ‘de jongen die zes jaar geleden de NOS is binnengevallen”. Na zes jaar mediastilte zegt de man in de video te zijn teruggekomen om iedereen ‘te waarschuwen’ voor de NOS en de publieke omroep. Volgens het OM is het filmpje niet strafbaar. ‘Er worden naar onze inschatting op deze manier geen strafbare feiten gepleegd”, zei een OM-woordvoerder erover.

Gelauff geeft aan dat het filmpje moet worden gezien in de context van de gepolariseerde samenleving, ‘waarin van alles richting de journalistiek en de NOS komt. Het is niet zomaar even een filmpje.’

Heel bedreigend

Bedreigingen aan het adres van journalisten zijn momenteel aan de orde van de dag, geeft de hoofdredacteur aan, en er worden dan ook geregeld beveiligers meegestuurd als mensen hun journalistieke werk moeten uitvoeren. En in die context moet het filmpje volgens de hoofdredacteur dan ook worden gezien: ‘Het gaat over een grens van wat er in onze richting gedaan kan worden, ook richting de journalistiek in den brede. Die context maakt dat dit niet zomaar een filmpje is, maar als heel bedreigend wordt ervaren.’

Dat dit filmpje juridisch gezien niet strafbaar is, heeft de NOS te accepteren, aldus Gelauff. ‘Maar voor ons is het emotievol. Het roept van alles op. Individueel ook, bij mensen die het destijds hebben meegemaakt roept het herinneringen op.’

Aangifte

Vooralsnog gaat de NOS niet kijken naar het verder opschroeven van de beveiliging. Wel wordt er nog gekeken of er niet toch nog een mogelijkheid is om aangifte te doen. ‘Maar verdere actie ondernemen zal vermoedelijk lastig zijn.’

Daarbij is het goed te realiseren dat niet heel Nederland zo is, aldus de hoofdredacteur. ‘En het beste wat je kan doen: vooral je werk blijven doen. Staan voor je maatschappelijke opdracht en journalistieke principes en daar elke dag heel hard aan werken.’