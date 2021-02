RIVM moet 840.000 extra gewone griepvaccins inslaan

Het RIVM moet voor komende winter 840.000 extra gewone griepvaccins inslaan, dus bovenop wat er al normaal wordt ingekocht. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer van gezondheidsminister Hugo de Jonge.

Vorig jaar was de belangstelling voor de gewone jaarlijkse griepprik als gevolg van de coronacrisis plotseling zo groot, dat aan gezonde jongere leden van de doelgroep, 60-plussers, moest worden gevraagd om nog even geen griepprik te halen en 70-plussers en kwetsbaren voor te laten gaan.

In totaal krijgen 6 miljoen mensen jaarlijks een uitnodiging om de prik te halen. De afgelopen jaren ging ongeveer de helft daar op in, maar nu was de vraag enorm gestegen omdat mensen bang waren om én corona én de gewone griep te krijgen. Er was met extra inkoop al op meer toeloop gerekend, maar toch bleek het niet genoeg.

‘Als iemand flink ziek wordt van griep en vervolgens Covid-19 krijgt, dan kan dit een zware aanslag op het lichaam zijn. De griepvaccinatie helpt dus om de doelgroep van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) zo gezond mogelijk te houden”, aldus De Jonge. Met de 840.000 extra vaccins bovenop de maximale contractuele hoeveelheid, kan een opkomst van ongeveer 75 procent van de doelgroep van het NPG worden verwerkt. Dit percentage is overeenkomstig de richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).