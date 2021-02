Frankrijk op koers voor 15 miljoen gevaccineerden eind juni

In Frankrijk wonen ongeveer 67 miljoen mensen. Het land is zwaar getroffen door het coronavirus, met zeker 3,6 miljoen besmettingen en een geregistreerd dodental van ruim 85.000.

Pannier-Runacher zegt ook dat het belangrijk is om, indien mogelijk, nog meer vaccins goed te keuren voor gebruik in Europa. ‘Zodra is vastgesteld dat een middel veilig en effectief is, moet het worden goedgekeurd. Het maakt niet uit of het dan Europees, Chinees of Russisch is.’

Voor het Russische vaccin Spoetnik-V is volgens de minister nog geen verzoek tot goedkeuring ingediend bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). ‘Het Russische vaccin is niet zo simpel te doorgronden, waardoor het waarschijnlijk niet geschikt is voor de Europese markt.’