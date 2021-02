Ruim een kwart van de Nederlanders heeft de CoronaMelder

Op 22 februari hadden 115.613 mensen, samen met de GGD, een besmetting gemeld en zo anderen gewaarschuwd dat zij mogelijk ook besmet zouden kunnen zijn.

‘Sinds Nederland vanaf 15 december in een lockdown zit, is het aantal waarschuwingen via de CoronaMelder afgenomen. Het evaluatieteam geeft aan dat dit mogelijkerwijs kan worden verklaard doordat er minder sociaal verkeer is”, schrijft de bewindsman. ‘De verwachting is dat zodra het sociale verkeer weer toeneemt en de verspreiding van het virus nog mogelijk is, het aantal notificaties zal stijgen.’