Groei Duitse economie iets sterker dan eerder gedacht

De Duitse economie, de grootste van Europa, is in het vierde kwartaal van vorig jaar wat sterker gegroeid dan eerder gedacht. Dat kwam onder meer door toegenomen investeringen in de bouwsector en een hogere export. Daar stonden wel zwakkere consumentenbestedingen tegenover, in verband met de lockdowns tegen het coronavirus, Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland.