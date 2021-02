Bitcoin klimt weer boven de 50.000 dollar na forse duikeling

De bitcoin is weer gestegen tot boven de 50.000 dollar, na de flinke waardedaling van de cryptomunt de afgelopen dagen. De koers van de cryptomunt kreeg een zetje door berichten dat betalingsbedrijf Square van Twitter-topman Jack Dorsey voor 170 miljoen dollar aan bitcoins heeft gekocht. Ook positieve opmerkingen van een grote investeerder over de bitcoin zorgden voor een beter sentiment rond ‘s werelds bekendste digitale munt.

Square kocht eerder al voor 50 miljoen dollar aan bitcoins en zei dat wordt gekeken naar mogelijkheden om de digitale munt op te nemen in zijn betalingsdiensten. De extra aankoop van bitcoins is volgens Square onderdeel van de ‘aanhoudende toewijding aan de digitale munt’ van het bedrijf.

De succesvolle en invloedrijke investeerder Cathie Wood, de topvrouw van beleggingsfonds Ark Investment Management, verklaarde dat ze zeer positief is over investeringen in bitcoins.

Afgelopen weekend tikte de bitcoin nog een recordniveau van meer dan 58.000 dollar aan, maar daarna ging de koers hard omlaag tot circa 47.000 dollar. Dat had mede te maken met een tweet van Tesla-topman Elon Musk op zondag, waarin hij schreef dat de koers van de bitcoin en cryptomunt ethereum ‘hoog lijken”.