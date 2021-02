Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland meer dan verdubbeld

Het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in het laatste etmaal, neemt in Duitsland na een paar dagen afname weer toe. Het Robert Koch Instituut (RKI, de Duitse tegenhanger van het RIVM meldt 8007 nieuwe gevallen, meer dan het dubbele van het aantal dat dinsdag werd gemeld.

Dinsdag meldde het RKI nog 3883 nieuwe besmettingen. Toen was er sprake van de derde dag daling op rij. In totaal is het coronavirus in Duitsland bij ruim 2,4 miljoen personen vastgesteld.

In de afgelopen 24 uur overleden er in de Bondsrepubliek nog eens 422 personen aan de gevolgen van Covid-10, bijna hetzelfde aantal als het dodental dat dinsdag werd gemeld. In totaal 68.740 personen in Duitsland zijn gestorven aan het coronavirus.