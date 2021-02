‘Trump in 2024 Republikeinse presidentskandidaat als hij wil’

Oud-president Donald Trump zal volgens zijn criticus en partijgenoot Mitt Romney in 2024 de nominatie voor het presidentschap van de Republikeinse partij winnen als hij zich opnieuw kandidaat stelt. Senator Romney zei dat bij een virtueel evenement georganiseerd door The New York Times dinsdag.

Romney, een van de weinige Republikeinse senatoren die onlangs in de tweede impeachmentprocedure voor een veroordeling van Trump stemde wegens diens aandeel in de Capitoolbestorming, verwacht dat Trump de komende jaren een grote rol blijft spelen in de Republikeinse partij.

‘Hij heeft met afstand de luidste stem en een grote invloed in mijn partij”, aldus Romney. ‘Ik weet niet of hij van plan is zich kandidaat te stellen in 2024, maar als hij dat doet, ben ik er behoorlijk zeker van dat hij de nominatie in de wacht sleept.’

De twee vleugels van de Republikeinse partij, de traditionalisten zoals Romney en de Trump-loyalisten, staan momenteel lijnrecht tegenover elkaar. Trump heeft nog altijd een grote invloed op de Republikeinse kiezers. In een recente peiling van USA Today zei 46 procent van de ondervraagde Republikeinse kiezers dat zij op Trump zullen stemmen als die een eigen partij zou oprichten.

De Republikeinse volksvertegenwoordiger Liz Cheney, net als Romney uit het traditionalistische kamp, zei dinsdag in een toespraak dat de partij de schade die Trump met zijn misleidende beweringen over de verkiezingen heeft gedaan, onder ogen moet zien. Cheney was net als Romney een van de weinige Republikeinen die bij de laatste impeachmentprocedure tegen trump stemde.

Toen oud-presidentskandidaat Romney bij het online evenement dinsdag werd gevraagd of hij het tegen Trump zou opnemen als die zich kandidaat stelt, zei de senator van de staat Utah dat hij in elk geval niet op Trump zal stemmen.