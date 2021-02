Winkelbranche teleurgesteld over winkelen op afspraak

Volgens RND kunnen winkels verantwoord weer open volgens de richtlijnen die vorig jaar ook zijn gebruikt zoals een maximaal aantal klanten per winkel. Winkeliers snakken dan ook naar versoepeling, aldus de branchevereniging. ‘Wij missen onze klanten en onze klanten missen ons. Winkels als doorstroomlocatie zijn aantoonbaar veilig.’

RND wil nu vooruitkijken naar de volgende persconferentie van premier Mark Rutte en samen met de overheid werken aan een plan om verantwoorde heropening van de detailhandel mogelijk te maken. ‘Dat moet toch lukken voor Pasen.’

Ongekend grote schade

Winkeliersvereniging INretail is ook teleurgesteld over de zeer beperkte opening van winkels, die amper verlichting biedt na de maandenlange sluiting. ‘De schade in de retail is ongekend groot en het openen van winkels is de enige echte oplossing”, aldus de organisatie. Dat winkels veilig open kunnen, zou bewezen zijn met protocollen die winkeliers na de virusuitbraak in maart hadden opgesteld.

Rutte gaf in zijn persconferentie aan dat klanten zich minimaal vier uur van tevoren moeten hebben aangemeld om een winkel te mogen bezoeken. Per verdieping mogen maximaal twee klanten tegelijk in de winkel zijn en het bezoek moet minimaal tien minuten duren.

INretail gaat woensdag in gesprek met minister Bas van ‘t Wout van Economische Zaken over de verdere uitwerking van alle voorwaarden die aan het winkelbezoek zijn verbonden. Ook overlegt de branchevereniging of er geen verdere verbeteringen voor winkeliers mogelijk zijn. ‘Binnen de veiligheids- en handhavingsregels moet de maximale ruimte gezocht worden”, aldus de organisatie.