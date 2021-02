‘Sekswerkers uitsluiten is een vorm van discriminatie’

Het is ‘gênant’ dat de sekswerkers niet aan de slag mogen, terwijl andere contactberoepen, zoals kappers en masseurs, wel weer vanaf 3 maart mogen beginnen. ‘Het is een ongefundeerd besluit”, zegt woordvoerder Yvette Luhrs van het platform SekswerkExpertise, dat ijvert voor de positieverbetering van sekswerkers. Zij vindt dat de branche ‘expliciet’ door het kabinet wordt uitgesloten.

‘Wij zijn niet een compleet ander beroep dan andere contactberoepen”, zegt Luhrs, die tevens op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen staat van BIJ1. Ze wijst erop dat in de seksbranche al voor de coronapandemie met heel strenge hygiënemaatregelen wordt gewerkt.

De branche heeft een eigen coronaprotocol, zegt Quirine Lengkeek de voorzitter van het platform. ‘1,5 meter afstand houden is niet mogelijk, maar dat geldt voor meer contactberoepen. Bovendien zien sekswerkers een stuk minder klanten op een dag dan de kapper, dus het risico is voor hen minder hoog.’ Ze wijst erop dat de eerdere versoepelingen niet leidden tot uitbraken.

Dat sekswerkers toch niet aan de slag mogen, heeft volgens Luhrs niets meer te maken met de volksgezondheid. ‘Het is een vorm van discriminatie. Ik word hier best emotioneel van.’

Luhrs benadrukt dat de meeste sekswerkers geen recht hebben op financiële compensatie. Sommigen wonen daardoor noodgedwongen niet meer thuis, omdat het inkomen is weggevallen, aldus Luhrs. ‘Sekswerkers zijn steeds de dupe. In het algemeen schort er hoop in het Nederlandse beleid, maar ook in deze crisis kunnen ze niet rekenen op steun”, zegt Lengkeek.