Amerikaanse dichter en schrijver Ferlinghetti (101) overleden

De Amerikaanse schrijver en dichter Lawrence Ferlinghetti is op 101-jarige leeftijd overleden. Hij was nauw betrokken bij de invloedrijke zogenoemde beatgeneration van schrijvers in de jaren vijftig en zestig, zoals Jack Kerouac, Allen Ginsberg en William S. Burroughs. Als zijn bekendste werk geldt de gedichtenbundel A Coney Island of the Mind (1958).

Volgens Wikipedia is veel werk van Ferlinghetti op muziek gezet door bekende popartiesten zoals Bob Dylan. Tijdens het laatste optreden van The Band in 1976, verfilmd door Martin Scorsese in The Last Waltz, droeg hij een gedicht voor.

Ferlinghetti stierf thuis in San Francisco, waar hij vanuit zijn boekenzaak City Lights ‘generaties van schrijvers en kunstenaars’ inspireerde, aldus persbureau Reuters. Hij was ook kunstschilder en politiek activist.