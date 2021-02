‘Niet tegen te houden dat kroegen toch opengaan’

Het lijkt slechts een kwestie van tijd te worden voordat horecazaken tegen de regels in weer opengaan voor gasten. Daarvoor waarschuwt Robèr Willemsen, voorzitter van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN), in een reactie op de persconferentie van het kabinet over het coronabeleid. Daarin werden geen versoepelingen aangekondigd voor de horeca, waardoor er voor de sector geen enkel perspectief meer zou zijn.

‘Het kan niet heel lang meer duren voordat mensen de deuren ondanks alles weer openen. Ik vrees dat ik dat niet kan tegenhouden”, schetst Willemsen de situatie. ‘Wij krijgen steeds meer van dit soort signalen via apps, e-mails en social media.’ Het zou onder andere gaan om ondernemers die volgende week of de week daarna hun terrassen zouden openen.

‘Wij hebben dat tot nu toe onder controle kunnen houden, want wij waren altijd tegen dit soort burgerlijke ongehoorzaamheid”, voegt de KHN-voorzitter toe. ‘Ik ga er nu niet toe oproepen, maar ik keur het ook niet af.’

Rechtszaak

Bij horecaondernemers leefde de hoop dat een opening van terrassen onderdeel zou zijn van de kleine versoepelingen die het kabinet in het vooruitzicht had gesteld. ‘Alles wat in de buitenruimte kan, zou dan een heel logische stap zijn. Dus daar hadden we tot op de dag van vandaag op gehoopt”, zegt Willemsen. ‘Kijk naar de pleinen en parken de afgelopen dagen, die zaten helemaal vol.’

KHN kondigde deze week een rechtszaak aan tegen de overheid. Zo wil de branchevereniging afdwingen dat de sector weer open mag. Daarnaast wil KHN dat de rechter verklaart dat de Staat onrechtmatig handelt door de grondrechten van horecaondernemers te schenden zonder de noodzaak behoorlijk te onderbouwen en zonder de schade te vergoeden. Daarom wil de organisatie ook inzage in de wetenschappelijke onderbouwing op basis waarvan het kabinet zijn besluiten neemt. Wanneer die zaak dient, is nog niet bekend.

Ondertussen gaat het overleg tussen de horecabranche en de overheid over de corona-aanpak wel verder, geeft Willemsen aan. Maar het vertrouwen bij hem is weg, omdat de regering afspraken niet zou zijn nagekomen. Het zou daarbij gaan om toezeggingen over FieldLabs-experimenten in de horeca en een nationaal onderzoek naar de ventilatie van horecagelegenheden.