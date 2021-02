Kappers blij met bevestiging heropening

De sector is ook tevreden dat de opening met de zelfde maatregelen gepaard gaat als waar de kappers eerder mee werkten. ‘We hebben bewezen dat we daar veilig mee kunnen werken.’ Verder zijn de kappers blij met de heropening van andere contactberoepen, zoals schoonheidsspecialisten omdat veel kappers ook enkele behandelingen op dat vlak aanbieden. ‘Daar kregen we de afgelopen dagen al veel vragen over van onze leden.’

Net als toen de kappers vorig voorjaar een tijd dicht waren geweest, loopt het ook nu weer storm met reserveringen. ‘We gaan iedereen knippen, maar het gaat wel iets langer duren dan vorig jaar”, zegt de woordvoerster die erop wijst dat langere openingstijden niet mogelijk zijn vanwege de avondklok.

Ook zijn de kappers nu langere tijd dicht geweest dan vorig jaar. ‘Iedereen komt aan de beurt, maar het is handwerk. Bovendien krijgen we nu het vertrouwen en dat willen we niet beschamen. We willen voorkomen dat we weer dicht moeten.’