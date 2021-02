Rutte: coronaregels eerder loslaten dan routekaart voorschrijft

Rutte sprak onder anderen met voormalig VVD-campagneleider Frits Huffnagel. Die vroeg naar bijvoorbeeld de kermisbranche, die zegt met protocollen het aantal besmettingen op kermissen te kunnen beperken. Volgens Rutte hebben veel sectoren hun protocollen best in orde. Maar ‘iedere beweging is een risico voor het overspringen van het virus. Ja, zo kun je ook geen samenleving hebben, want we moeten ook bewegen en je wil elkaar zien. Dat is ook niet te doen.’

Nu lijken de coronacijfers weer de verkeerde kant op te gaan, ziet Rutte. ‘Tegelijkertijd voel je ook met de hele samenleving: zo wil je ook niet verder. Dus je moet ook weer kijken: wat kan er.’ Volgens de routekaart, gebaseerd op het advies van de deskundigen naar wie Rutte verwijst, mogen evenementen pas echt georganiseerd worden op het niveau ‘zorgelijk’, bij minder dan tien ic-opnames per dag. Op dat niveau mogen de restaurants ook pas open voor gasten.

‘Op dit moment, met 100.000 besmette mensen, met 550 mensen vandaag op de intensive care met een reproductiefactor die op één ligt en die weer aan het stijgen is, moet je het voorzichtig doen. Kan er dan niets? Nee, want dan word je ook gek.’

Dinsdagavond kondigen Rutte en coronaminister Hugo de Jonge een aantal versoepelingen aan tijdens hun persconferentie. Zo mogen kappers en schoonheidsspecialisten hun deuren weer openen, en mogen middelbare scholieren en mbo’ers weer naar school.