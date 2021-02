Eén jaar coronacrisis, op naar de 51e persconferentie

Deze week is het een jaar geleden dat de eerste coronabesmetting officieel werd vastgesteld bij een man uit het Brabantse Loon op Zand. Sinds die dag, 27 februari 2020, zijn er vijftig persmomenten gehouden over Covid-19, de gevolgen en de coronamaatregelen. Dinsdagavond is de 51e persconferentie over het onderwerp. Het ANP zocht in samenwerking met Stichting KijkOnderzoek (SKO) uit wanneer Nederland massaal voor de buis zat om naar premier Mark Rutte, Jaap van Dissel, Hugo de Jonge en koning Willem-Alexander te luisteren.

Op 14 december werd de extra nieuwsuitzending door de meeste Nederlanders bekeken. Vanuit het Torentje kondigde Rutte de tweede lockdown aan sinds het begin van de pandemie. Over alle zenders die de toespraak uitzonden samen zagen 8,6 miljoen Nederlanders hoe de premier aankondigde dat het land op slot ging; scholen en winkels gingen dicht. Hij werd op de achtergrond begeleid door een fluitconcert van betogers bij de Hofvijver in Den Haag. De toespraak waarin Rutte de eerste ‘intelligente’ lockdown aankondigde (op 16 maart), werd door 7,5 miljoen Nederlanders gezien.

De persconferentie op 21 april werd door bijna 7,8 miljoen mensen bekeken. Daarin kondigden Rutte en RIVM-directeur Jaap van Dissel na die eerste lockdown de heropening van de basis- en middelbare scholen aan. Via NPO1, RTL4, RTLZ en SBS6 was ook te horen dat er tot in ieder geval 1 september geen evenementen mochten zijn. In een persconferentie in maart hoorden bijna 7,7 miljoen Nederlanders nog van onder anderen de ministers Ferd Grapperhaus (Veiligheid), De Jonge (VWS) en Martin van Rijn (Medische Zorg) dat alle bijeenkomsten tot 1 juni werden verboden.

51e persconferentie

Niet alleen de premier, meerdere ministers en Van Dissel spraken de Nederlanders toe over corona en ook de koning richtte zich tot het volk. Ruim 6,6 miljoen mensen keken naar de toespraak van Willem-Alexander op 20 maart. Daarin zei hij dat het coronavirus ons allemaal raakt, ‘in Nederland, in de Caribische delen van het Koninkrijk en in de hele wereld’ en betuigde hij zijn steun aan ‘mensen die ernstig ziek zijn en hun familie”.

Dinsdagavond staan premier Rutte en coronaminister De Jonge opnieuw in de zaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het is de 51e keer dat Nederland wordt toegesproken over de coronacrisis. Rutte kondigt dan waarschijnlijk de verlenging van de avondklok aan. De persconferentie op 20 januari waarin de invoering ervan werd aangekondigd, werd door 2,9 miljoen mensen bekeken. De andere twee persconferenties van 2021 werden door zo’n 6,5 miljoen mensen gevolgd.