OM onderschept ruim 1500 kilo heroïne in Rotterdamse haven

Opsporingsdiensten hebben in de Rotterdamse haven ruim 1500 kilo heroïne onderschept. Het gaat volgens het Openbaar Ministerie om de grootste onderschepping van heroïne ooit in Nederland. De partij heeft een straatwaarde van ongeveer 45 miljoen euro, aldus het OM.

De verdovende middelen zaten in een container met Himalayazout uit Pakistan. De vondst is dinsdag bekendgemaakt, maar het OM wil in het belang van het onderzoek niet kwijt wanneer de heroïne is onderschept.