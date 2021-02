RIVM: maatregelen versoepelen of niet is duivels dilemma

Terwijl het aantal coronabesmettingen weer een duidelijke stijging heeft ingezet, worden maatregelen die het virus in toom moeten houden versoepeld. Daarmee geeft het kabinet gehoor aan een steeds luider klinkende roep in de samenleving, maar neemt het tegelijkertijd het risico dat de komende tijd meer mensen besmet zullen raken. ‘Het is een duivels dilemma”, vat een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de situatie samen.