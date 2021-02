Talpa en ministerie praten over Claire (3) in Chateau Meiland

Talpa is in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over hoeveel het driejarige meisje Claire in het tv-programma Chateau Meiland te zien zal zijn. Claire is de dochter van een van de mensen in de serie, Maxime Meiland. De moeder van Maxime, en de oma van Claire, Erica Meiland vertelde aan Veronica Magazine dat het ministerie had ingegrepen en dat de peuter maar vijf keer per jaar op tv mag komen, maar het mediabedrijf hoopt daar verandering in te brengen.