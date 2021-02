Hans van Manen (88) bijzonder in trek met zijn livestreams

Choreograaf Hans van Manen (88) is op het ogenblik bijzonder in trek met de komende livestreams van zijn programma Variations. Het Nationale Ballet, dat Variations danst, schat uiteindelijk wel 10.000 kaarten per voorstelling te verkopen

Dat betekent in de praktijk nog meer kijkers en in ieder geval aanzienlijk meer dan de 1600 toeschouwers die Het Nationale Ballet normaal per keer in het huistheater, de Stopera, kan herbergen.

De belangstelling voor de live-uitzendingen op zaterdagmiddag 27 en zondagmiddag 28 februari is inmiddels al zo groot, dat Het Nationale Ballet ze opneemt en ze allebei nog een keer zal aanbieden als stream. Er zijn al duizenden kaarten verkocht, terwijl Van Manen in Amsterdam nog druk doende is de dansers zelf voor te bereiden en te begeleiden.

Het onlineprogramma Hans van Manen Variations biedt zes balletten van de hand van de Nederlandse choreograaf: Adagio Hammerklavier, Sarcasmen, Trois Gnossiennes, Déjà Vu, Two pieces for HET en Variations for two couples.

De twee livestreams worden door twee verschillende bezettingen gedanst, volgens Het Nationale Ballet om ‘zoveel mogelijk dansers van het gezelschap de kans te geven hun interpretatie van het werk van Van Manen te tonen aan het onlinepubliek”.

Het optreden van de cast van 27 februari wordt herhaald op 4 maart. Het optreden van de cast van 28 februari is op 5 maart nog eens te bekijken